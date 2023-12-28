美股道瓊工業指數再創收盤新高，台股距離2023年封關步入倒數階段，外資年底放假使台股持續量縮，早盤約上漲30點，約來到17928.14點。

台積電ADR周三小漲0.2%，聯電ADR大漲5.5%，台股現貨方面，台積電早盤在592元附近平盤震盪，聯電漲逾2%挑戰55元大關。電子股表現不俗，AI概念股帶頭上攻，緯創、英業達、廣達漲近1.5%。

台股27日收在17891.5點，創下今年收盤最高點，終場上漲139.77點，漲幅約0.79%。累計今年至27日上漲3753.81點，外資11月1日至今合計買超高達3582.75億元。

美股道瓊再創收盤新高，終場上漲111.19點，或0.30%，收在37656.52點；標準普爾500指數上揚6.83點，或0.14%，收在4781.58點，標普歷史高點是2022年1月3日創下的4796.56點，目前距歷史高點不到1%；以科技股為主的那斯達克指數上漲24.61點，或0.16%，收在15099.18點；費城半導體指數揚升7.14點，或0.17%，收在4214.59點。

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