為了呼應「淨零綠生活」的世界趨勢，花蓮縣府團隊結合在地社區，連續第五年用創意和巧思將回收資源物品賦予新的生命，打造出花蓮獨有、也是全台最大的「環保耶誕樹」。
今年「花蓮環保耶誕樹點燈」於12月22日晚在日出大道舉辦，立委傅崐萁和花蓮縣議會林正福、李正文、笛布斯‧顗賚、鄭乾龍、林源富議員，李光勝副主任，以及花蓮環保志工大隊陳智寬大隊長、劉洪黎吟和陳瑛松副大隊長、高德安中隊長、黃愛伶副大隊長、周玉寶中隊長…等都特別出席參加見證。
今年的環保耶誕樹的主題是「龍（Long）time no S.E.E.」，由計畫執行團隊，巧妙地將「東方華人吉祥的龍」和充滿「西方祝福的耶誕樹」透過「環保魔法」相互結合，不僅為今年冬天的花蓮增添了世界獨一無二的色彩，更突顯花蓮成為一個具有國際視野的城市格局與願景。
會場周邊也設置了幸福城市、海洋守護、環保資源、綠色家園、健康生活、食農蔬食、綠意森林、低碳旅行呈現花蓮八種「環保在地特色」元素的「Q版環保龍」，分別由北濱社區水環境巡守隊/福氣站、大陳二村社區照顧關懷據點/福氣站、福社區發展協會（文健站）、干城社區發展協會/福氣站、南華文健站、吉寶竿文健站、吉安東昌社區發展協會/福氣站與慈濟大學SDGs國小教育營隊共同創作。
花蓮縣長徐榛蔚指出，這棵以「環保」為主題的耶誕樹是全國的創舉，也是花蓮民眾「永續生活」日常的體現。
透過「回收再利用」與「化腐朽為神奇」的生活智慧，不僅實現「淨零碳排」與落實聯合國永續發展17項SDGs指標，也讓花蓮成為一個「低碳永續、宜居幸福」的城市。
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