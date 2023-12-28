社團法人中華民國不動產協進會由甫順利連任的理事長張麗莉領銜，率副理事長唐國維和理事戴育澤於12月2日赴沙烏地阿拉伯首都利雅德，代表世界不動產聯盟台灣分會參加該聯盟本屆全球領袖高峰會（Global Leadership Summit）。

世界不動產聯盟每年於冬季由會員體輪流主辦全球領袖高峰會，去年由不動產協進會於我國高雄市盛大辦理後，今年由沙國分會接棒，於12月4日至7日進行為期四日的活動。

中華民國不動產協進會自殷之浩前理事長創會以來，長期代表台灣參與世界不動產聯盟運作。世界不動產聯盟於1951年在巴黎成立，並自1996年起正式成為聯合國經社理事長特殊諮詢機構。透過世界不動產聯盟的平台，不動產協進會多年來有效地以第二軌外交方式協助拓展我國國際經貿空間。

此次活動適逢該聯盟總會職位年度改選，不動產協進會此次以理事長張麗莉為首共提名五位理監事參選，順利打出全壘打，五位榮膺世界不動產聯盟職位名單如下：理事長張麗莉（財務委員會主席、世界不動產聯盟理事會常務理事）、副理事長唐國維（亞太委員會副主席）、常務理事黃鵬 (言希)（仲介商委員會副主席）、理事戴育澤（建築師委員會副主席），和理事蔡漢霖（全球卓越建設獎委員會副主席）。

在未來兩年的總會職務任期中，張麗莉理事長將偕同此次順利當選的理監事團隊，繼續為台灣