時近歲末，石原慈善基金會為社會送暖已近28個年頭從不間斷，更在12月21日冬至前夕到訪合作近20年的台北市萬華區和德里，把溫暖親自送到關懷戶手中。

「以前別的里低收是幾十戶，我們里有好幾百戶，很多獨居老人和辛苦的家庭。」和德里里長夫人感嘆，很多邊緣戶生活上遇到相當大的困難，卻因不符標準而無法領取政府補助。

為了幫助這些弱勢族群，里長和夫人曾透過媒體求援，而石原慈善基金會的創辦人石原智博便是藉由報導得知，因而主動接洽里長，發送白米、罐頭、衛生紙、日常用品等，這樣的合作一做就是17年。

近期因寒流來襲，氣溫驟降僅剩10度，基金會特別在冬至前一天拜訪和德里，進行年末送暖活動。工作人員從車上搬下一箱箱的料理包、蘇打餅、麵食、營養飲品，擺滿了里民活動中心，等待受贈戶前來領取。一位陸籍媽媽在現場與工作人員分享：「連續好幾年都收到你們送的食物，真的非常感恩，幫了我們很多。」石原基金會的送暖並非只提供物資，工作人員會花上10幾分鐘和里民閒聊、了解受贈戶家中近況，也讓他們有能夠聊天的對象，讓這份溫度可以實實在在地傳到心坎裡。

不只是大台北地區，石原慈善基金會也在外縣市默默耕耘，將愛心送到雲林、高雄等地有需要的民眾。基金會創辦人石原智博堅持不向外募款，物資與捐款皆由個人提供，希望伸出的援手可以協助弱勢族群的改善生活條件，獲得關懷與照顧。