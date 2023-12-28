Tesla家用儲能產品Powerwall正式在台上市，掀起儲能旋風。首波成為Tesla Powerwall認證安裝廠商的鑫盈能源宣佈，除了既有光電服務，將提供住宅與中小型企業全年電力不中斷的備援用電，節省電力開銷，同時推進與落實永續能源發展。
歐盟碳邊境調整機制（CBAM）預計於2026年正式上路，未來企業若未能有效節能減碳，產品銷往歐洲市場，可能會面臨碳稅。我國氣候變遷因應法亦於今年2月15日上路，推動實施碳費，希望透過經濟誘因鼓勵各界自行節能減碳，以提高減量成本有效性，節能減碳成為全民須正視的重要課題。
鑫盈能源表示，Powerwall可儲存電能、調控與觀測用電，為偵測和因應電力中斷的全整合式家用儲能產品，除市電儲存外亦可與太陽能發電系統完美整合，能夠儲存電力以備不時之需，當夜間太陽能停止發電，或是當公共電網緊急停電時，可以確保家中電器正常運作，Powerwall也能針對尖離峰電價差提供妥適的節費規劃，可降低電力成本並提高再生能源的使用率，為企業廠房、住家或中小型企業最理想儲能解決方案。
鑫盈能源響應政府陽光屋頂百萬座與綠能屋頂全民參與計畫，目前累計已完工併聯掛表之太陽光電案場數已超過900座，開發與裝置發電量已超過70Mwp、鋪設面積逾20萬坪的太陽能系統建置量，於全台北中南東與澎湖離島皆設有服務據點，具備分散式電廠管理能力且可迅速服務滿足各區域之需求，鑫盈能源以多年的系統耐久性與可靠度，天災零出險之紀錄及執行成效廣受民間與公有單位好評，為諸多地方政府認可的太陽光電優良廠商，更多次獲主管單位肯定，兩度獲得經濟部能源局光鐸獎肯定。
鑫盈能源團隊透過集團上下游資源整合優勢，協助各界執行綠能屋頂計畫，未來將輔以Tesla Powerwall家用儲能產品服務，作為企業、機關推動ESG、SDGs及永續發展方案與目標時在能源管理與減碳領域的協力者，以創能、儲能及系統整合三大主軸，協助各界以多元創能結合智慧儲能，力行節能減碳，共同為政府2050淨零碳排達標盡心力。
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