【時報記者任珮云台北報導】二、全球人口與生產力版圖挪移(Demographic)：世界各地的人口結構所帶來投資機會的影響各有不同。有幾個新興經濟體值得關注，其中最重要的是印度，其人口正在成長，龐大的年輕勞動力將在未來20年，為強勁的經濟成長做出貢獻。印度是世上人口最多的國家，人口超過14億，平均年齡為29歲。年輕的人口結構再加上不斷壯大的中產階級，將在未來十年傾力推動國內消費和成長。

印度與其他大多數其他人口大國呈現的老化情況相比，形成鮮明對比，這些國家的生育率不斷下降，同時預期壽命提升，導致老年人口比例逐漸上升，這可能會導致勞動人口減少，進而促使GDP下滑。不過，AI的出現預期將來會顯著提升生產力，以彌補人口高齡化的狀況。

人口結構轉變下的資產類別重點，首先，不動產方面，為滿足不斷變化的人口結構，我們需要各類型的生活形式來滿足不同年齡層人們的需求。已開發市場的人口老化問題促使增加市場對樂齡住宅和看護中心的需求，這些地方提供了必要的便利設施和服務。

在年輕族群階段，某些地區有專為學生設計的房型提供持續性的服務。另外，對於價格合理和中階價位的租賃市場往往供不應求，這類情況在歐洲特別明顯，這些住宅提供了合約或間接的通膨保護，並能夠運用營運技能來達成永續的中長期收益和價值。當一個國家人口的平均年齡不斷上升時，預期的醫療負擔也會增加，這為私募資產中的醫療照護相關產業創造了機會。

三、去全球化(Deglobalisation)：新冠肺炎及近期地緣政治的緊張加劇凸顯出供應鏈韌性和安全性的重要。在部分產業中，尤其是半導體，疫情後推動了「產業回流」，使供應鏈更加靠近母國。隨著隨世界變得越來越「多極化」(multi-polar)，這種情況將會延續下去。

就其經濟比重（以全球GDP佔比為例）來看，雖然美國50多年來一直處於主導地位，但中國正緊追其後，預期印度也將迎頭趕上，成為另一個經濟強國。印度已成為世界第五大經濟體，預期2030年將成長為第三大經濟體。印度已誕生超過100家的獨角獸公司，這些公司均是市值超過十億美元的未上市新創公司。使得印度在獨角獸公司數量方面排名第三，僅次於美國和中國。印度的數位革命對這些獨角獸公司的崛起發揮了關鍵作用。

去全球化可能會引發通膨，因此與浮動利率債務相關的高額貸款利率，以及房地產可提供的抗通膨保護，深具吸引力。製造業回流、近岸外包和生產的情況出現，政府提供專門的財政補助供企業用於建廠，美國的晶片法案即是一例。這會創造出企業對相關設施的需求，像是工業用地，由於舉債融資（特別是商用不動產融資）不太容易取得，這是個需要強大基本面支撐的領域。

至於關鍵科技因子AI：已從理論走向實踐，並運用在生活各處，包括醫療照護診斷、詐欺預防和資料分析等。我們認為現在正處於第五次工業革命的浪潮上。然而，第五次革命與先前革命的不同之處在於機器的使用方式和科技進步的速度。

前四次工業革命的特徵是機器幫助人類進行「體力」活，而AI主導的第五次工業革命則是機器第一次能夠幫助人類進行「知識」活。

先前的工業革命需要數十年才能產生大規模影響，而AI為首的公司只需幾個月就能達成效果。例如，ChatGPT僅花了兩個月的時間就達成1億名用戶，而Uber則花了五年時間才達到相同規模。以這種創新速度，有些人認為，到2040-50年，AI發展將達到「科技奇點」(tech singularity)，這時一台智慧型手機將擁有與地球上所有人類加總起來同等認知與處理能力。

推動當前AI發展的新技術是「生成式AI」。OpenAI和Cohere等公司打造了基礎技術，但還有更多的新創公司和大公司都在這個基礎技術上進行開發。最初，這只與創投或成長資本有關，但隨著時間的推移，私募股權也將觸及大企業和收購股權投資，並運用AI來改變或提升他們的商業模式。

施羅德認為生成式AI將使現有技術和軟體變得「更聰明」，並將創造一種影響所有產業的長期趨勢。預期AI將對不動產和基礎建設市場產生二次效應。

舉例來說，隨著像矽谷這類的科技樞紐AI新創企業蓬勃發展，可能會在部分地方產生辦公空間需求，例如多倫多、巴黎等潛在的明日之星。不過，隨著時間的演進，它可能會減少對其他地方辦公空間的需求。

大量的數據處理需求也引發市場對資料中心的需求，為該領域創造有利的投資條件。此外，AI的龐大運算需求需要大量的能源，我們認為這是投資基礎建設的機會，特別是在再生能源方面。