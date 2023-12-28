【時報記者王逸芯台北報導】年底時序美股交易清淡，四大主要指數收盤小漲，道瓊收漲逾110點，再創收盤新高，標普500指數也逼近歷史新高。台指期開跌0.03%、電子期開跌0.03%、金融期開高0.02%。
籌碼面部分，台指期淨三大法人淨空單減少1985口至-3264口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加340口至-12235口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加816口至-6834口。
12月份來到最後一週，此時適逢聖誕佳節，外資進入休假模式，台股將由內資主導，推測中小型股具備表現機會。
永豐期貨表示，台股不僅連兩日收實體紅K棒，且續創今年以來新高，技術面KD、MACD指標呈黃金交叉向上，上漲力道轉趨強勁，預料台股有望在封關前挑戰萬八關卡。
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