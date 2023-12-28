財政部發布最新解釋令，明年元旦起，統一發票實體領獎將全面實施身分核驗制度，也就是無論在銀行或超商領獎，也不管中獎金額多寡，都要出示身分證且刷背後條碼確認身分無誤才能領獎；若有使用兌獎APP冒領獎金，將停止使用兌獎APP領獎功能1年。
目前有五獎（1000元）、六獎（200元），以及雲端發票專屬百元獎（500元、800元）可到超商領獎，雖然店員通常會請領獎人出示身分證明文件，但未必會落實核對身分；而四獎（獎金4000元）以上，以及雲端發票百萬獎需要去金融機構領獎，會落實核驗身證身分。
新制是未來無論是去銀行或超商兌獎，都要出示身分證，並刷背後條碼確認身分無誤才能領獎，也就是全面提高核驗強度，要與戶政系統連線，經身分認證後才能兌領核驗強度提高。官員表示，只要「嗶一下」就知道了，程序不複雜。
由於各區國稅局時常通報有民眾偽照身分證領獎，因為核驗未確實，待事後發現冒領去追回獎金，反而費時費力。過去也曾發生，中獎民眾興奮將中獎電子發票張貼在社群平台，結果遭他人搶先掃描QR-Code以兌奬APP冒領，為防杜不肖人士，若使用兌獎APP冒領獎金，經查證屬實者，將停止領獎人使用兌獎APP領獎功能1年，降低領獎便利性。
如被鎖期間，確實有發票中獎時，就必須到超商事務機（KIOSK）印出小白單兌領，官方統計，財政部統一發票兌領APP下載數已達580多萬人次。而財政部也曾呼籲，若想將中獎發票拍照放上網，記得發票上關鍵資訊（QR code、隨機碼）遮好，以免冒領情形發生。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：