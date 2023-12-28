財政部發布最新解釋令，明年元旦起，統一發票實體領獎將全面實施身分核驗制度，也就是無論在銀行或超商領獎，也不管中獎金額多寡，都要出示身分證且刷背後條碼確認身分無誤才能領獎；若有使用兌獎APP冒領獎金，將停止使用兌獎APP領獎功能1年。

目前有五獎（1000元）、六獎（200元），以及雲端發票專屬百元獎（500元、800元）可到超商領獎，雖然店員通常會請領獎人出示身分證明文件，但未必會落實核對身分；而四獎（獎金4000元）以上，以及雲端發票百萬獎需要去金融機構領獎，會落實核驗身證身分。

新制是未來無論是去銀行或超商兌獎，都要出示身分證，並刷背後條碼確認身分無誤才能領獎，也就是全面提高核驗強度，要與戶政系統連線，經身分認證後才能兌領核驗強度提高。官員表示，只要「嗶一下」就知道了，程序不複雜。

由於各區國稅局時常通報有民眾偽照身分證領獎，因為核驗未確實，待事後發現冒領去追回獎金，反而費時費力。過去也曾發生，中獎民眾興奮將中獎電子發票張貼在社群平台，結果遭他人搶先掃描QR-Code以兌奬APP冒領，為防杜不肖人士，若使用兌獎APP冒領獎金，經查證屬實者，將停止領獎人使用兌獎APP領獎功能1年，降低領獎便利性。

如被鎖期間，確實有發票中獎時，就必須到超商事務機（KIOSK）印出小白單兌領，官方統計，財政部統一發票兌領APP下載數已達580多萬人次。而財政部也曾呼籲，若想將中獎發票拍照放上網，記得發票上關鍵資訊（QR code、隨機碼）遮好，以免冒領情形發生。