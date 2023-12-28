美國聯準會12月利率決策會議鴿聲嘹亮，美公債殖利率大幅下滑；美國11月核心PCE由上月3.4％降至3.2％，鞏固市場降息預期，一連串債券利多激勵全球投資等級債券ETF，今年以來各期間績效檔檔翻正，若觀察近三個月績效，表現最好的前15檔投資級債ETF，包括像電信債、金融債、公司債等ETF，報酬最少8％以上起跳。
新光投等債15+ETF經理人王韻茹表示，2024年全球債市迎來降息機遇，投資等級債券將有大賺資本利得機會，現階段趁債券高殖利率時刻搶進，正好趕上年末全球機構法人或高資產客戶重新部署新一年資產配置，現階段到2025年美國經濟表現，正為企業提供強力的基本面支撐，預料企業倒閉情況也會降低，有助於提供投資等級債券ETF在2024年價格繼續彈升。
新光投信量化投資部協理袁永騰指出，現階段入手投資等級的電信債、金融債或公司債等，ETF平均到期殖利率都有5％以上，趁現在搶進、可以讓領高息好自在，等2024年降息賺資本利得更有感，是掌握高CP值的入手好時機。
第一金美國10+金融債ETF經理人高若慈指出，若從2000年三度暫停升息到降息循環結束的階段來看，金融債券在降息開始前及之後，都會出現殖利率向下情形，也反應債券價格上漲的表現，從利差水準觀察，目前全市場投資級債券的利差與2016年以來的均值相當，利差收窄空間有限，不過，金融債利差仍高於均值20個基本點，後市利差收窄空間較佳。高若慈建議，現階段宜把握利率變動趨勢，若再度出現殖利率大幅反彈，可分批建立金融債券部位，例如選擇金融債券ETF作為迎接降息循環的重點配置。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：