債券ETF含息報酬表現

美國聯準會12月利率決策會議鴿聲嘹亮，美公債殖利率大幅下滑；美國11月核心PCE由上月3.4％降至3.2％，鞏固市場降息預期，一連串債券利多激勵全球投資等級債券ETF，今年以來各期間績效檔檔翻正，若觀察近三個月績效，表現最好的前15檔投資級債ETF，包括像電信債、金融債、公司債等ETF，報酬最少8％以上起跳。

新光投等債15+ETF經理人王韻茹表示，2024年全球債市迎來降息機遇，投資等級債券將有大賺資本利得機會，現階段趁債券高殖利率時刻搶進，正好趕上年末全球機構法人或高資產客戶重新部署新一年資產配置，現階段到2025年美國經濟表現，正為企業提供強力的基本面支撐，預料企業倒閉情況也會降低，有助於提供投資等級債券ETF在2024年價格繼續彈升。

新光投信量化投資部協理袁永騰指出，現階段入手投資等級的電信債、金融債或公司債等，ETF平均到期殖利率都有5％以上，趁現在搶進、可以讓領高息好自在，等2024年降息賺資本利得更有感，是掌握高CP值的入手好時機。

第一金美國10+金融債ETF經理人高若慈指出，若從2000年三度暫停升息到降息循環結束的階段來看，金融債券在降息開始前及之後，都會出現殖利率向下情形，也反應債券價格上漲的表現，從利差水準觀察，目前全市場投資級債券的利差與2016年以來的均值相當，利差收窄空間有限，不過，金融債利差仍高於均值20個基本點，後市利差收窄空間較佳。高若慈建議，現階段宜把握利率變動趨勢，若再度出現殖利率大幅反彈，可分批建立金融債券部位，例如選擇金融債券ETF作為迎接降息循環的重點配置。