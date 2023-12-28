美國10年期公債10月下旬開始殖利率滑落，帶動債市升溫，其中長天期債券價格對降息反應較大，據12月美銀全球經理人調查顯示，9成認為再升息機率已不高，看好債券2024年表現，對債券配置提升至淨20％加碼，是自2009年3月以來最高。法人表示，2024年債券投資不可少。

債市甜蜜週期已啟動。截至2023年12月22日為止，大部分債券指數都繳出相當不錯的成績單，最主要受惠於過去兩個月美國經濟與通膨數據持續降溫，加上美國聯準會官員對目前利率水準已具限制性（令經濟不再加溫）達到共識，均有利降低債券資產的利率風險，甚至逐步將逆風轉為順風。

展望2024年，野村投信表示，從近期經濟與通膨數據來看，聯準會預測2024年降息3碼是相當合理的幅度，如果經濟也如聯準會預期般軟著陸，債券資產在目前殖利率仍然偏高的基礎上，還有殖利率下降與利差收窄的空間，有望延續近月已啟動的債券甜蜜期。

在債券資產中，野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，美國投資級公司債與新興美元主權債等長存續期債券的表現最值得期待，此外，今年表現幾乎一路領先的美國非投資級債也有望持續表現亮眼，因為過去兩年非投資級債的淨發行相當稀少。

2024年債券市場可望有三大利多。富蘭克林證券投顧表示，在景氣面，美國2024年經濟成長率和通膨率預期走緩，但不至於衰退。

統計歷史自1980年以來至2022年，其間若是美國經濟成長率與通膨率齊降年度，美國高評級複合債平均上漲11.30％，優於其他各種情境4.4％～6.2％表現；在政策面最值得期待利多莫過於聯準會降息。

以美國高評級複合債指數為例，統計自1995年～2019年聯準會四次開始降息日後進場，三年平均的報酬率為18％，且其風險調整後報酬領先於主要債市；評價面方面2023年末美國高評級複合債到期殖利率為20多年來首見高於史坦普500的盈餘殖利率，顯示債市相對股市之未來投資機會更加明朗。