國外研究指出，當控制股東進行股權質押時，會提高使用衍生性商品的可能性，然而現有文獻未進一步確認衍生性商品使用增加的類別；且股權質押也不侷限於公司控制股東，高階經理人負責公司營運的主要決策，對於衍生性商品使用有重要決定的影響，但據我們所知，並無研究探討公司高階經理人股權質押對衍生性商品使用之影響。

故本研究以2009年至2019年臺灣證券交易所與台灣經濟新報之資料為樣本，研究高階經理人有進行股權質押的公司對衍生性商品使用之影響，並進一步區分衍生性商品使用是避險或交易目的。研究結果顯示，相對於沒有高階經理人進行股權質押之公司，高階經理人進行有股權質押的公司，其因交易目的之衍生性商品使用的可能性較低；換言之，當高階經理人有進行股權質押，可能為避免公司股票價格大幅變化，故較不會因交易目的而使用衍生性商品。此外，本研究亦發現，高階經理人有進行股權質押的公司，其避險衍生性商品使用無顯著影響。

作者：實踐大學財務金融學系助理教授 謝伯欣、*實踐大學財務金融學系教授 廖志峰

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