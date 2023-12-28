台股27日延續上漲動能，盤面上權值股表現強勢，台積電（2330）、聯發科（2454）分別勁揚1.02％及4％，AI、PC族群依舊火熱，終場上漲139點收17,891點，續創2022年3月4日以來新高，台指期上漲123點收17,857點，期現貨逆價差擴34.5點，電子期逆價差縮至1.84點、金融期逆價差擴至2.05點。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,985口至3,264口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加340口至12,235口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加816口至6,834口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在17,000點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1.35降至1.21。VIX指數上漲0.21至13.79，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨指出，外資在耶誕節的長假結束後，美股在2023年最後一周開門紅，由半導體及對利率敏感的大型股領軍，標普500上漲逼近歷史高位，費半指數再創歷史收盤新高。台股部分，AI PC概念持續熱絡，帶動宏碁、華碩、仁寶等同創波段新高，助攻大盤漲勢擴大，航運族群持續受到紅海情勢影響，帶動貨櫃三雄上漲。整體來看，台股不僅連兩日收實體紅K棒，且續創2023年以來新高，技術面KD、MACD指標呈黃金交叉向上，上漲力道轉趨強勁，預料台股有望在封關前挑戰萬八關卡。
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