2023年已近尾聲，櫃買中心繼上半年舉辦的「上櫃ESG 30指數小學堂」成功吸引了超過3.5萬人次共襄盛舉後，又在9月25日推出具永續理念的「TPEx FactSet氣候韌性指數系列」。
為了向投資人傳達氣候韌性之理念，櫃買中心精心製作了活潑生動的動畫影片，以幽默風趣的風格，深入淺出的內容，介紹「氣候韌性」的重要性及氣候指數所代表的意涵，投資人可至櫃買中心官網的「指數系列」的「TPEx FactSet氣候韌性指數專區」及「櫃買影音」的「教育宣導影片」觀看，歡迎各界踴躍點閱。
此外，為了迎合指數化投資的旺潮，推廣上櫃ETN商品及「氣候韌性」類型的ETN，櫃買中心也特將永續主題ETN結合新年節慶抽籤求好運的習俗，自2023年12月25日起至2024年2月29日止，舉辦「為地球抽一支財運籤」互動式抽獎活動。
櫃買中心表示，投資人只要動動手指，即可抽出屬於自己的「妙財靈籤」討個好采頭；同時，每兩周還可以參加「財神報到獎」的抽獎活動（獎品為150元7-11數位商品禮券），此外，只要將籤詩分享至社群平台並上傳截圖，還可再加碼取得200元禮券的抽獎機會，數以千計的獎額等著投資人來中獎，呼籲民眾把握機會。
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