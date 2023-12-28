【時報記者莊丙農台北報導】精誠(6214)集團旗下子公司精誠軟體服務於2020年通過ISO／IEC 27001：2013資訊安全管理系統驗證，連續4年來持續優化管理制度以維持公司的資訊安全。在世界局勢的變化下，數位轉型加速展開，資安風險也隨著IT架構的改變不斷成長。精誠軟體2023年將ISO 27001管理制度擴大到公司整體的資訊整合業務流程，強化落實資安防護措施，打造更安心的數位資訊服務環境，今年通過SGS台灣檢驗科技公司的專業稽核團隊驗證，且正式獲發認證證書。
近年來個資外洩事件遽增，精誠軟體為保護客戶個資安全與隱私權，今年亦導入ISO 27701:2019隱私資訊管理系統，從使用的資訊系統出發，建立符合國際標準認證的管理制度、籌組小組負責相關作業的執行與監督，並配合職員教育訓練和認知宣導落實防護，對於蒐集、處理與利用客戶的個人資訊，提供完善保障。
擔任ISMS資訊安全管理系統專案負責人、科技整合服務處協理楊金龍表示，精誠軟體已導入ISMS資訊安全管理系統第四年，每年都將我們的管理措施與範圍擴大推進，個資保護一直以來也是精誠軟體相當關注的議題，ISO/IEC 27701建立在ISO/IEC 27001的基礎之上，今年雙雙通過ISMS與PIMS驗證，證明精誠軟體透過循環的PDCA機制確保團隊謹守規範，實行的服務流程與IT架構安全符合國際安全標準。
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