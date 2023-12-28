台股ETF交投熱絡，受益人數節節攀升，櫃買中心提醒投資人，投資ETF前除應先行了解ETF商品特性及投資目標外，亦應留意ETF之折溢價資訊。

投資人投資ETF除可委託參與證券商以淨值申購、買回外，亦可以於股票市場委託往來證券經紀商進行買賣，因此，ETF除「淨值」外，同時也會有由市場買賣供需決定的「市價」，此市價可能不同於淨值，若市價高於淨值，則為溢價；反之，則為折價。

櫃買中心表示，當ETF於市場交易之市價與淨值產生較大偏離時，投資人即應注意折溢價風險。根據市場調節機制，市價終會向淨值靠攏，假如投資人買進高溢價ETF，當市價往淨值靠攏時，投資人可能因此虧損。

而有關ETF折溢價相關資訊，投資人可至基本市況報導網站（各項專區＞ETF行情＞櫃買市場ETF單位變動及淨值揭露）或投信公司網站查詢。

ETF之基本資料、基金投資範圍及投資特色、投資該基金之主要風險、該基金適合之投資人屬性分析，及收益分配方式及組成等相關資訊，投資人則可至櫃買中心網站（首頁＞ETF＞ETF商品資訊）、公開資訊觀測站（投資專區＞基金資訊＞基金公開說明書），或投信公司網站，下載ETF最新之公開說明書。

另外，為提供上櫃ETF之整合資訊，櫃買中心也已於25日推出「ETF訊息中心」，該網頁除提供各項上櫃ETF統計資訊，亦提供ETF篩選器，方便投資人搜尋適合的ETF投資標的。