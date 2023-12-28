接連11月及12月，外資被強軋翻買，台股軋空行情漸強，26日融券大增逾1萬張，累計來到36.47萬多張，寫下波段高點，篩選到26日止，券資比在2至四成、且近五日法人買超千張，包括宏碁（2353）等十檔個股，具備軋空行情。
據統計，到12月26日止，券資比約在2至4成，且法人近五個交易日（12月21日至27日）買超千張以上至18,445張有宏碁、長榮、萬海、日月光投控、國喬、中砂、三商電、群光、全新、立積等十檔。
接連11月及12月，外資被強軋翻買，台股軋空行情漸強，26日融券大增逾1萬張，累計來到36.47萬多張，寫下波段高點，篩選到26日止，券資比在2至四成、且近五日法人買超千張，包括宏碁（2353）等十檔個股，具備軋空行情。
據統計，到12月26日止，券資比約在2至4成，且法人近五個交易日（12月21日至27日）買超千張以上至18,445張有宏碁、長榮、萬海、日月光投控、國喬、中砂、三商電、群光、全新、立積等十檔。
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