華新（1605）具台電強韌電網計畫受惠題材，市場預期，華新將調漲明年1月不銹鋼內外銷盤價，終止連二月下跌局勢，加上印尼旭日及緯創兩冰鎳廠換股近期可望完成股權交割，今年營收有望飆史上新高，外資27日大舉敲進9,129張，推升股價上漲0.8元收39元。
華新12月未如外界預期出現年底集團作帳行情，還遭外資從18日起連六日賣超，但27日外資大舉敲進，抵銷自營商及投信聯手賣超的影響，三大法人合計買超8,334張。
華新認為，大陸不銹鋼市場未見復甦跡象、歐洲市場持續低迷，下游庫存持續去化，華新第四季不銹鋼事業與第三季持平；線纜事業因台電強韌電網計畫而受益，銷售穩定增長，第四季可優於第三季。印尼鎳生鐵及冰鎳等資源事業維持全產全銷，售價隨行就市，原物料成本趨於穩定，預計資源事業第四季表現平穩。
華新下半年先後多筆接獲台電釋出161KV交連PE線纜及周邊器材標案訂單，金額超過25億元；中鋼調漲明年1月及第一季鋼品盤價，市場預期，華新即將公布的明年1月不銹鋼盤價也會因鋼價上漲而走揚。
華新看好2025年電動車電池用鎳量從2021年38萬噸增至118萬噸，年複合成長27％，去年斥資5.26億美元，分別取得印尼旭日、緯創兩家冰鎳廠50.1％及29.5％股權，8月與合資方股權交易，不再持有印尼緯創29.5％股權，對印尼旭日冰鎳廠綜合持股從50.1％提高至79.6％，對印尼鎳金屬及冰鎳每年可掌控8.4萬噸，營運添動能。
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