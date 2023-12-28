漢達（6620）挾著前三季EPS達4.84元的成績，27日向櫃買中心提出上櫃申請。漢達總經理陳俊良表示，隨著改良型新藥505（b)(2)研發成果疊加累積，預期明年505(b)(2)獲利將超越學名藥，在體質大幅轉變下成為生技界的IP領先者。

陳俊良表示，未來漢達每年都有一項新藥品問世，能見度超過三年。

漢達受惠胃食道逆流HND-002、多發性硬化症HND-020等兩顆藥接續在美國上市，前11月營收9.81億元、年增1,727％，預期今年營收將突破10億元大關，與獲利同步創新高。

漢達表示，美國FDA申請藥物許可有三種途徑，分別是：新成份新藥、505(b)(2)新藥、學名藥。505(b)(2)新藥，包含新劑型、新複方、新劑量等，主要成份為FDA已核准藥物。

陳俊良表示，漢達專注開發505(b)(2)授權，以賺取藥品分潤金與里程碑金，不涉及製造及販賣，可說是生技界的IP領先者。輕資產投入而高授權金的經營模式，顯現在財報上的毛利率逾99％、每位員工平均貢獻3,000萬元以上營收，充分展現特殊的營運模式。

漢達的抗癌藥HND-033，已取得兩項孤兒藥認證，去年調研全球市場規模約21億美元。HND-032戒菸藥，目前也處於FDA補件狀態，等待審核中。HND-026結腸炎用藥、HND-027血癌藥，也都按照既定開發進度前進。

漢達今年靠胃食道逆流與多發性硬化症兩顆藥物，順利轉虧為盈，前三季EPS達4.84元。