東洋（4105）繼今年獲利有望挑戰近五年新高後，總經理侯靜蘭27日在法說會中表示，受惠微脂體兩性黴素學名藥Lipo-AB、膽道癌Pemazyre和麻醉藥BYFAVO，三大亮點持續發威，加上新品上市下，明年會持續今年的成長動能，業績跟利潤將持續升高。
東洋今年前11月合併營收49.97億元、年增7.91％，合併營業利益12.96億元，稅前盈餘14.07億元，稅後純益10.87億元，每股純益4.37元。
侯靜蘭表示，東洋擁有微脂體、微球二大技術平台，是營運最大亮點。Lipo-AB開始外銷到美國，今年成長將近雙位數成長，明年也是朝此目標，樂觀看待該產品業績跟利潤走上新高。
不過針對Lipo-AB美國銷售分潤，侯靜蘭指出，Lipo-AB的銷售金額與分潤金額相當，今年銷售分潤均已認列完成，不過會是先顯示營收，獲利則會延遲一個季度認列。
另外，癌症跟重症部門仍是東洋的主力，今年有膽道癌，未來三～五年，則會針對現在最熱門的乳癌、肺癌，將持續布局讓產品上市，啟動未來的成長。
除自製困難學名藥，東洋近年積極透過授權引入新藥，繼代理的流感疫苗已建立口碑後，今年也引進65歲以上成人專用佐劑流感疫苗，以及鎮靜麻醉新藥Remimazolam。
另一方面，抗生素部分，東洋目前有三個主力產品，未來三～五年持續上市更多的新產品。
侯靜蘭說，東洋旗下麻醉用藥已擴大適應症、獲准新增全身麻醉，明年可望有全年貢獻，並將持續增加麻醉用藥、疫苗類品項，其中會有一款預防性疫苗在明年8月有望取證，預期業績會在2025年有較明顯的成長。
展望明年，侯靜蘭表示，東洋將持續在現在核心領域上，癌症跟重症部門會繼續穩健成長，美國Lipo-AB加大出貨，膽道癌標靶新藥Pemazyre、麻醉新藥BYFAVO三大亮點和佐劑流感疫苗今年上市後，都有不錯的成績，明年也會持續成長，由於2024下半年會有新的產品，業績成長會在2025年開始。
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