新日興（3376）受惠於2024年筆電可望邁向復甦，帶動筆電軸承出貨，加上蘋果在折疊手機上可望八字有一撇，有機會於2026年推出首款折疊手機，激勵新日興股價歷經籌碼整理過後，帶量拉出長紅K棒，27日三大法人同步買超新日興1,964張，新日興終場以漲停板價位133.5元亮麗收市，趕在封關倒數之前，寫下波段新高紀錄。
新日興前三季營收70.8億元，稅後純益6.23億元，累計前三季每股稅後純益3.32元，該公司為蘋果供應鏈，目前日KD雖呈現高檔鈍化，惟27日帶量創下波段新高紀錄，後續仍有高點可期。
新日興（3376）受惠於2024年筆電可望邁向復甦，帶動筆電軸承出貨，加上蘋果在折疊手機上可望八字有一撇，有機會於2026年推出首款折疊手機，激勵新日興股價歷經籌碼整理過後，帶量拉出長紅K棒，27日三大法人同步買超新日興1,964張，新日興終場以漲停板價位133.5元亮麗收市，趕在封關倒數之前，寫下波段新高紀錄。
新日興前三季營收70.8億元，稅後純益6.23億元，累計前三季每股稅後純益3.32元，該公司為蘋果供應鏈，目前日KD雖呈現高檔鈍化，惟27日帶量創下波段新高紀錄，後續仍有高點可期。
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