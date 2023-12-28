【時報-台北電】外匯評論：

1.USD/JPY

日本央行(BOJ)週三公布12月會議意見摘要顯示，會議上政策委員同意維持超寬鬆貨幣政策，也沒有改變其鴿派的政策指引，但經濟朝著實現央行物價目標逐步邁進，部分決策者呼籲就未來退出超寬鬆貨幣政策展開更深入討論，但就央行是否應該升息及何時放棄超寬鬆貨幣政策立場的問題上仍存在分歧，投資者未能從該會議意見摘要看到政策轉變的跡象，而且日本放送協會(NHK)報導，BOJ總裁植田和男表示，明年結束負利率的可能性不是零，但認為通貨膨脹率遠高於2%及加速上升的風險很小，不急於退出超寬鬆貨幣政策，令日圓承壓，推動美元兌日圓升至142.84高點。

隨著萬事達卡(Master Card)一份報告顯示，11月1日至12月24日美國零售銷售額增長3.1%低於預期，亦不及去年7.6%的增幅，突顯利率上漲及通貨膨脹給消費者支出造成壓力，並據數據顯示里奇蒙聯邦儲備銀行12月綜合、服務業及製造業貨運指數分別降至-11、0以及-17，而且市場預期美國經濟將出現溫和衰退及美國聯邦準備理事會(FED)將在明年降息，導致指標美國十年期公債收益率觸及7月24日以來最低，衝擊美元兌日圓跌至141.54低點。預估今日美元兌日圓阻力於141.80-142.00，支撐於140.80-141.00。

2.EUR/US

昨日市場情緒持續受到全球主要央行可能在2024年開始降息的前景所主導，推動全球股市上揚，刺激了冒險意願，並得益於國內需求恢復及政策支持效應顯現，中國11月工業企業利潤較上年同期大增近29.5%，為連續四個月正成長，尤其裝備製造業利潤當月由降轉增，拉動作用進一步增強，而且鐵礦石價格飆升至每噸140美元的十八個月新高，激勵澳幣和紐元觸及五個月新高，扶助歐元兌美元穩守1.1027低點。

歸因於FED鴿派立場的大幅轉變源自典型鷹派的FED理事沃勒，並在FED主席鮑威爾的講話後加劇，而且芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示，市場目前認為FED於2024年3月開始降息的可能性約為80%，降息幅度可能逾150個基點，令美元在年末資金流動清淡的交投中全面走疲，提振歐元兌美元至1.1122高點。預估今日歐元兌美元支撐於1.1080-1.1100，阻力於1.1170-90。

3.GBP/US

週三英國沒有重要經濟數據發布，讓風險因素和年末資金流主導市場，但英國央行(BOE)貨幣政策委員會(MPC)委員哈斯克爾看來將加入支持BOE在2024年2月1日的會議上按兵不動，打壓英鎊兌美元至1.2696低點。隨著市場預計英國通貨膨脹率較高，BOE將無法像FED和歐洲央行(ECB)般大幅降息，拉大英國公債收益率與美國和歐洲公債券收益率之間的差距，而且十年期美國公債收益率下滑及美元指數創五個月最低打擊美元，推升英鎊兌美元至1.2802高點。預估今日英鎊兌美元支撐於1.2760-80，阻力於1.2860-80。(遠東商銀外匯保證金交易提供)

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