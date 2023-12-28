【時報-台北電】美股周三交易仍較清淡，市場利率持續走低，優於預期的公債拍賣結果公布後使殖利率進一步下跌，支撐市場積極情緒，推升主要指數在盤中升至高點，終場Nasdaq指數上漲0.16%，S&P 500指數上漲0.14%，費城半導體上漲0.17%，道瓊指數上漲0.30%，再度刷新最高收盤紀錄。

周三台股開高走高、再創新高，終場上漲139.77點，漲幅0.79%，收在17891.50，成交金額放大至2947.55億元。櫃買市場開高走高，終場上漲0.84點，漲幅0.36%，收在234.73，成交金額放大至766.37億元。

凱基投顧分析，周三台股開高走高、再創新高，成交金額達2947.55億元，量能明顯擴增，化解量價背離疑慮，短期5、10、20日均線走揚，日KD指標在多方區交叉向上，技術面各面向皆有利於多頭，僅成交金額略顯不足，惟年底量縮為往年常態，預料今年最後幾個交易日台股即便處在低量情況，封關前亦能維繫短多。然而，下周起1/2法人或將歸隊，屆時成交金額必須與價格匹配，否則台股或有拉回壓力。在盤面結構部份，權值電子股輪流上攻創高，AI PC持續火熱，電子類股指數續創波段新高，個別族群亦可留意記憶體相關、IC設計、樞紐、面板。金融股緩步墊高，區間整理格局不變。非金電航運恐將進入震盪整理整理，觀光餐旅整理後轉強且即將進入旺季，旅行社、飯店或可留意。(編輯：龍彩霖)