12檔證券自營商自行買賣部位逆買股

證券自營商27日再賣超35.68億元，累計連21日賣超達832.18億元，主要因權證避險部位賣超；惟篩選自行買賣部位，今年來對台股持股比率攀升至1.44％，比2022年底的高0.33個百分點，受惠於今年來台股大漲26％，自營商持有股票市值更大增65％，2023年最愛晶圓雙雄及面板雙虎。

自營商近年來獲利都維持在歷史高峰，自營商自營股票操作獲利亮眼居重要原因，從臺灣證券交易所公布的數據，加計避險部位都是賣超，但扣休避險部位，自行買賣部位，今年來仍維持買超。

據統計，今年到12月27日止，自營商自行買賣部位買超張數在9,000張以上計有聯電、友達、台積電、新光金、中工、三商壽、大同、鴻海、仁寶、宏達電、群創、南亞科等12檔，其中，前九檔都買超1萬張以上。

證券自營商自行買賣部位，加碼張數較多的個股仍以大型權值股為主，只有中工及三商壽為中小型股，且以電子股居多數，占了九檔，以半導體股、面板股、AI股等居多；12檔中，金控股只有新光金一檔。

證券自營商自行買賣部位到12月27日止，持有台股市值為8,172.88億元，持股比率為1.44％，比2022年底的4,942.08億元、1.11％，都明顯增加，尤其拜台股大漲之賜，今年來市值大幅增加65％以上。