證券自營商27日再賣超35.68億元，累計連21日賣超達832.18億元，主要因權證避險部位賣超；惟篩選自行買賣部位，今年來對台股持股比率攀升至1.44％，比2022年底的高0.33個百分點，受惠於今年來台股大漲26％，自營商持有股票市值更大增65％，2023年最愛晶圓雙雄及面板雙虎。
自營商近年來獲利都維持在歷史高峰，自營商自營股票操作獲利亮眼居重要原因，從臺灣證券交易所公布的數據，加計避險部位都是賣超，但扣休避險部位，自行買賣部位，今年來仍維持買超。
據統計，今年到12月27日止，自營商自行買賣部位買超張數在9,000張以上計有聯電、友達、台積電、新光金、中工、三商壽、大同、鴻海、仁寶、宏達電、群創、南亞科等12檔，其中，前九檔都買超1萬張以上。
證券自營商自行買賣部位，加碼張數較多的個股仍以大型權值股為主，只有中工及三商壽為中小型股，且以電子股居多數，占了九檔，以半導體股、面板股、AI股等居多；12檔中，金控股只有新光金一檔。
證券自營商自行買賣部位到12月27日止，持有台股市值為8,172.88億元，持股比率為1.44％，比2022年底的4,942.08億元、1.11％，都明顯增加，尤其拜台股大漲之賜，今年來市值大幅增加65％以上。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：