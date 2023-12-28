台灣銘板（6593）董事長劉立恩表示，展望2024年將發展綠色卡片製程，同時也希望應用於區塊鏈的冷錢包產品可以更具競爭力，希望冷錢包業務可以積極拓展海外市場。
自從冷錢包業務開始貢獻營收後，台灣銘板第三季單季稅後純益1,839.7萬元，單季獲利已贏去年全年水準，亦創2019年以來單季獲利新高的紀錄。累計2023年前三季稅後純益3,028.6萬元，年增433％，1～11月合併營收為新台幣6.17億元，年增27.9％。
展望2024年，劉立恩指出，在既有業務方面，將深化卡片製造及卡片個人化市場，將發揮創新開發的設計能力，持續導入環保材料及環保油墨溶劑開發，發展「綠色卡片製程」。
針對新經濟業務方面，冷錢包產品為FortVax，已向國際組織申請冷錢包結合簽帳卡功能的相關程序，也已在新加坡設立Fintech的子公司，未來會推出全球唯一冷熱錢包結合簽帳卡的產品。未來，冷錢包將與不同產業創造更多附加價值的合作機會，並推進海外市場。
劉立恩也指出，瑞士對於虛擬貨幣監管的例子可供台灣參考。瑞士蘇黎士的區塊鏈協會（Home of Blockchain）主席Alexander Brunner表示，近期瑞士央行與六家商業銀行一起啟動「Helvetia計畫」第三階段，讓部分的央行數位貨幣（CBDC）可用於債券交易，及可用於數位化資產交易和結算。
瑞士對於虛擬資產服務者祭出風險法規，包括洗錢、恐怖主義融資等均被監管，為數位貨幣資產交易創造一個安全、透明的環境，增強投資者對加密產業的持有信心。
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