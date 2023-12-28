【時報-台北電】台股27日續創波段新高！受美股今年最後一周開門紅激勵，聯發科、晶圓雙雄領漲，權值股表現強勢，加上AI、PC族群依舊火熱，推升指數終場上漲139點，以17891點作收，改寫 21 個月來高點，蓄勢挑戰萬八。美股最新收盤，耶誕行情延續，四大指數全數收漲，道指、那指再創波段新高，聯電ADR表現強勁大漲5.48%，台積電ADR則小漲0.19%。元大投顧指出，資金行情延續，力拚封關紅包，不過台股11月來上漲超過1800點，多數個股頻頻墊高位階，積極追價風險相應增加，宜靜待拉回布局買點。

元大投顧表示，台股27日把握前一日創高氣勢，由晶圓代工與IC設計領軍續攻，其中(2454)聯發科因執行長蔡力行信心喊話奏效，股價站穩千元關卡，並推升盤面千金股來到13檔，加上AI PC概念股宏碁(2353)、華碩(2357)漲勢依舊犀利，帶動加權指數上漲139點，收在17891點，改寫21個月來高點。

美股最新收盤方面，美國財政部順利標售公債，引發殖利率大幅下滑，市場風險偏好延續，帶動美股往上墊高，終場道瓊上漲0.3%，那指上漲0.16%，費半上漲0.17%。

元大投顧分析，聯準會暗示將啟動降息循環，由FedWatch觀察到市場押注明年降幅6碼遠勝於預期，樂觀情緒推升美股向上動能，台股也成為外資大幅回補主要目標，加上投信ETF規模積極擴張，短期資金效果欲小不易，本周二大盤已封閉12/21跳空缺口，同時再創波段新高；盤面上AI PC、AI NB躍居主流，相關概念股不乏大型市值公司與高價IC設計族群，由於買盤持續簇擁，使得投資熱度在聖誕長假之際得以延續，不過多數中小型個股走勢不一且沒有連貫性，近期漲跌家數比未與指數同向連動，導致盤勢架構呈現大股撐指數、小股遇賣壓的發展，整體而言操作難度不低，投資人仍要謹慎應對。

元大投顧提醒，11月以來大盤上漲超過1800點，但也意味著多數個股頻頻墊高位階，積極追價風險相應增加，此時不妨放慢腳步，並靜待拉回布局買點；選股策略中，CES展1/9號起跑，AI應用百家爭鳴下，可留意邊緣運算、自研晶片、水冷散熱等領域受惠程度；美光財報財測不差，加上英特爾高舉AIPC大旗，電腦周邊晶片、記憶體可望迎來升級潮；網通則是環繞美、印基建、低軌衛星新訂單挹注；傳產當中鋼鐵、航運漲價題材撐腰，都是後續值得關注方向。(編輯：即時組)