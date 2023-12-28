通膨降溫，美、台股價聯手上攻。研究機構紛紛預估，科技次產業將在2024年恢復成長動能，這波科技股噴出行情，實質成長動能報佳音，需求、訂單、報價與出貨量正向，支撐新成長循環，明年仍建議鎖定科技基金作為積極投資配置。

據Refinitiv統計，美股各季度營收、獲利觀察，2023年第三季起美股獲利成長率達6％，已率先翻正，預估台股獲利年增率也將從第四季起轉正。第一金投信說，第四季起將是台股獲利成長循環的開始，從台股各產業2024年獲利觀察，研判各產業皆將出現明顯好轉，整體台股獲利年增率預估可達19.9％，科技股獲利年增率預估23.8％，非科技股獲利年增率則為10.6％。

第一金投信強調，生成式AI光速發展，推動雲端落地應用，帶動市場規模與中長期的巨量需求湧現，2024年至2030年，包括大型語言模型AI訓練、AI推論伺服器，及AI邊緣伺服器與聯盟終端設備等，都將帶動整體科技產業硬體及軟體的升級需求。

野村e科技基金經理人謝文雄表示，景氣回穩，庫存回歸正常、AI出貨持續挹注，預估整體上市櫃企業獲利將重回高速正成長，而業績能見度高的公司將率先復甦，AI應用引領風潮，無庫存問題，需求成長優於其他科技產業，AI伺服器的建置需求則依然強勁，高階AI伺服器需求先起來，接下來將由一般AI伺服器接棒，預估2023年開始，全球伺服器產值將以每年15％以上的增幅高速成長。

中信綠能及電動車經理人張苡琤表示，今年前三季全球車用營收穩步年增10％，其中電動車營收年增39％。而電動車市場競爭加劇與電池成本下滑，使電動車車種普及化且價格較親民，因此2024年全球電動車市場將持續亮麗成長年增25％，滲透率將上揚至19％，全球車用半導體營收將持續超前其他應用，並且ADAS與智慧座艙趨勢，持續挹注內容價值提升。