通膨降溫，美、台股價聯手上攻。研究機構紛紛預估，科技次產業將在2024年恢復成長動能，這波科技股噴出行情，實質成長動能報佳音，需求、訂單、報價與出貨量正向，支撐新成長循環，明年仍建議鎖定科技基金作為積極投資配置。
據Refinitiv統計，美股各季度營收、獲利觀察，2023年第三季起美股獲利成長率達6％，已率先翻正，預估台股獲利年增率也將從第四季起轉正。第一金投信說，第四季起將是台股獲利成長循環的開始，從台股各產業2024年獲利觀察，研判各產業皆將出現明顯好轉，整體台股獲利年增率預估可達19.9％，科技股獲利年增率預估23.8％，非科技股獲利年增率則為10.6％。
第一金投信強調，生成式AI光速發展，推動雲端落地應用，帶動市場規模與中長期的巨量需求湧現，2024年至2030年，包括大型語言模型AI訓練、AI推論伺服器，及AI邊緣伺服器與聯盟終端設備等，都將帶動整體科技產業硬體及軟體的升級需求。
野村e科技基金經理人謝文雄表示，景氣回穩，庫存回歸正常、AI出貨持續挹注，預估整體上市櫃企業獲利將重回高速正成長，而業績能見度高的公司將率先復甦，AI應用引領風潮，無庫存問題，需求成長優於其他科技產業，AI伺服器的建置需求則依然強勁，高階AI伺服器需求先起來，接下來將由一般AI伺服器接棒，預估2023年開始，全球伺服器產值將以每年15％以上的增幅高速成長。
中信綠能及電動車經理人張苡琤表示，今年前三季全球車用營收穩步年增10％，其中電動車營收年增39％。而電動車市場競爭加劇與電池成本下滑，使電動車車種普及化且價格較親民，因此2024年全球電動車市場將持續亮麗成長年增25％，滲透率將上揚至19％，全球車用半導體營收將持續超前其他應用，並且ADAS與智慧座艙趨勢，持續挹注內容價值提升。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：