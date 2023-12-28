聯發科持股比重逾1成的科技ETF基金績效

半導體庫存水位回到健康水平，將迎來新成長週期，2024年展望樂觀，帶動半導體相關族群第四季也居外資法人最青睞產業。投信法人表示，要把握明年半導體產業的成長契機，可透過主要布局半導體產業的ETF或比重較高的科技基金。

庫存調整進入尾聲，加上今年全球掀起生成式AI風潮，也為半導體產業增添新商機題材與動能，帶動近期半導體股表現，第四季到12月26日，上市半導體指數上漲15.09％，漲勢居所有類股之冠，同期間外資累計買超金額近2031.19億元，買超金額更是力壓其他類股。

投信法人表示，儘管不同IC的庫存去化程度與速度不盡相同，但庫存水位持續改善方向不變，明年整體半導體產業估將維持良好成長，投資人不妨現階段趁勢透過半導體收益ETF來參與，既掌握復甦行情，也能兼顧收益，達到息利雙收之投資目標。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，展望2024年，預估產值將大幅回升到7,010億美元，年增率估近15.5％，受惠AI在各領域的發展，半導體製造的關鍵應用將再度成為未來產業熱潮，在產能利用率可望逐季回升下，相關企業營收與獲利前景可期，亦有助帶動類股上攻，相關商機題材投資契機值得關注。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，預期半導體產業在近二年存貨調整期即將進入尾聲下，2024年迎來曙光。台灣半導體產業長期趨勢持正向看待，半導體、AI及科技股等仍為明年投資主軸，將持續扮演未來台股攻堅角色，因此仍然值得投資人中長線投資、分批承接，以掌握產業復甦行情。

新光投信投資長吳文同指出，半導體產業將是2024年台股投資亮點，以晶圓代工領軍掛帥，IC設計族群商機也多點爆發、股價成長潛力更高，整體半導體產業景氣於2024年重返復甦，有望成為台股多頭領頭羊。