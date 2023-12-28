半導體庫存水位回到健康水平，將迎來新成長週期，2024年展望樂觀，帶動半導體相關族群第四季也居外資法人最青睞產業。投信法人表示，要把握明年半導體產業的成長契機，可透過主要布局半導體產業的ETF或比重較高的科技基金。
庫存調整進入尾聲，加上今年全球掀起生成式AI風潮，也為半導體產業增添新商機題材與動能，帶動近期半導體股表現，第四季到12月26日，上市半導體指數上漲15.09％，漲勢居所有類股之冠，同期間外資累計買超金額近2031.19億元，買超金額更是力壓其他類股。
投信法人表示，儘管不同IC的庫存去化程度與速度不盡相同，但庫存水位持續改善方向不變，明年整體半導體產業估將維持良好成長，投資人不妨現階段趁勢透過半導體收益ETF來參與，既掌握復甦行情，也能兼顧收益，達到息利雙收之投資目標。
群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，展望2024年，預估產值將大幅回升到7,010億美元，年增率估近15.5％，受惠AI在各領域的發展，半導體製造的關鍵應用將再度成為未來產業熱潮，在產能利用率可望逐季回升下，相關企業營收與獲利前景可期，亦有助帶動類股上攻，相關商機題材投資契機值得關注。
中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，預期半導體產業在近二年存貨調整期即將進入尾聲下，2024年迎來曙光。台灣半導體產業長期趨勢持正向看待，半導體、AI及科技股等仍為明年投資主軸，將持續扮演未來台股攻堅角色，因此仍然值得投資人中長線投資、分批承接，以掌握產業復甦行情。
新光投信投資長吳文同指出，半導體產業將是2024年台股投資亮點，以晶圓代工領軍掛帥，IC設計族群商機也多點爆發、股價成長潛力更高，整體半導體產業景氣於2024年重返復甦，有望成為台股多頭領頭羊。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：