中華郵政即日起開放7歲以上本國自然人每人可開立實體帳戶及數位帳戶各一戶。
過去受限法規的限制，自然人僅能開立中華郵政一個帳戶，若想開立數位帳戶，需先將實體帳戶結清銷戶。
在打通任督二脈後，中華郵政樂觀看待可吸引年輕族群，將全力衝刺開戶數，2024年初步目標訂在高標的10萬戶。
過去中華郵政過往僅能開戶一個帳戶，在爭取法規鬆綁，經交通部同意、金管會函釋後，開放到一人可開實體帳戶、數位帳戶各一，視為一戶，將可大舉協助中華郵政推動數位轉型。
中華郵政2022年3月21日起新開辦數位存款帳戶後，由於受到一人僅能開一戶的限制，因此開戶數仍相當有限。
在一人可同時擁有實體、數位帳戶下，預計2024年將是數位帳戶大爆發的一年，初步目標訂在高標的10萬戶。
中華郵政主管指出，「郵政儲金匯兌法」原本規定「每一人或每一團體僅得為一戶」，且擁有存簿儲金利息在一定金額內的免稅優惠，12月21日開放每人可開立實體帳戶及數位帳戶各一戶，並歸戶合併計算利息，歸戶計息最高限額仍維持100萬元，且利息免納稅捐。
由於中華郵政帳戶已超過2,300萬戶，因此中華郵政這幾年也向主管機關爭取開放法令鬆綁，通過鬆綁後中華郵政也將大展身手，目前也推出相關優惠，於今年12月21日至2024年6月30日推出相關的活動，希望吸引年輕族群開戶。
中華郵政數位帳戶開戶時亦可同步線上申辦郵政VISA金融卡(7歲以上未滿16歲提供晶片金融卡)、網路郵局及行動郵局APP等服務，並可將帳戶連結到電子支付帳戶，目前中華郵政合作包含全支付、全盈支付、iPASS MONEY、街口支付、悠遊付、icash Pay、歐付寶、橘子支付及PChomePay支付連，共九家，也可將卡片新增於台灣行動支付APP。
中華郵政希望持續藉由擴增合作夥伴，提供多元支付生態圈，創造民眾日常生活最便利的服務體驗。
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