歲末年終旅遊旺季到來，Visa最新全球旅遊意向調查指出，未來一年台灣民眾平均海外旅遊次數超過三次，其中最熱門旅遊目的地是日本，占50％，更有逾8成（84％）台灣民眾在日本旅遊時，會使用境內主力卡消費，希望有一卡暢玩的旅遊體驗。
旅客也愈來愈習慣用卡支付，除了住宿與機票多用卡片預訂，在旅遊當地亦有近8成（79％）選擇嗶卡感應消費。
Visa台灣總經理趙麗芳表示，從Visa今年度最新的海外旅遊意向調查報告可發現，有高達9成5的消費者期待重遊日本，更愛用境內外通用的主力卡消費，讓支付體驗更一致。
台灣民眾熱門旅遊目的地排行：日本占50％、南韓占11％、大陸有11％、澳洲為8％、泰國是7％，因此，日本成為台灣旅人首選，訪日頻次持續提升。調查顯示，5成台灣民眾最愛遊日，超過韓國、泰國等旅遊熱門地點。此外，台灣民眾玩日本的旅費也不手軟，平均旅費近7萬元。
此外，依族群來看，銀髮族最捨得花，單趟旅費逼近10萬元，小家庭整體旅費也超過9萬元，Z世代則偏好用較少旅費精遊日本。
台灣民眾赴日主要瞄準美食與購物行程，近8成（78％）旅人最想大啖美食，過半旅人也把購物放入主要行程，血拚平均金額佔整體旅費兩成以上。
無論何時何地，消費者都期待便捷流暢的支付體驗。Visa調查顯示，消費者傾向在海外旅遊時維持原有支付習慣，赴日旅遊中有高達8成（84％）旅人也傾向用境內主力卡消費，追求一卡暢玩的支付體驗。
在選擇海外消費的卡別時，消費者主要考量面向包含回饋比率（46％）、是否為境內消費主力卡（40％）、高額度（30％），力求海內外刷卡都無縫接軌最好刷。
一「嗶」就行的感應支付也成新選擇。Visa調查指出，台灣民眾在日本用卡感應支付比率高達8成（79％），符合消費者既有使用習慣、便利性和安全度，是驅動消費者在日本旅遊用卡支付的主要因素。
Visa在日本與超過200個超商、百貨、藥妝及交通品牌合作，打造多樣使用場景。持卡人無論是日常購物或搭乘交通工具時，都可使用感應支付，享受更便捷順暢的交易體驗。
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