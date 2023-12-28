電源管理IC廠矽力*-KY（6415）受車用市場需求持續強勁，加上部分消費性應用如手機需求回溫，第三季消費性電子應用業績已呈現季增，由於消費者終端市場占其業績近4成，有望推升第四季與明年營收重返成長軌道；27日開低走高漲3.54％，帶量攻上波段新高。

矽力*-KY 11月營收14.8億元，月增6.27％、年減6.96％，法人看第三季見到消費性電子需求回溫，不過目前客戶對市場信心度仍低，拉貨力道不強，目前訂單能見度有限，多以急單為主，加上面對大陸市場的競爭，提列存貨跌價損失恐將持續影響獲利表現。

展望明年，汽車會持續過往兩年的成長曲線往前走，近期車用雖疲軟，是來自高利率終端市場需求下降，但隨著新產品滲透率加深及電動車趨勢帶動下，車用成長可期，車用營收比重將達1成以上，產品線也將更完整。

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