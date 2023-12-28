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網通廠設備廠中磊（5388）受惠於北美電信業者持續布建5G FWA等CPE（客戶端末設備），並於印度電信業強化光纖基礎建設的鋪設下，帶動光纖接取設備與CPE的出貨動能，今年營運呈現營收持平、獲利增長；法人看好2024年營收將回到15％～20％的年增成長格局，獲利也將同步走高。

展望2024年營運，中磊的5G FWA設備受惠北美BEAD政策發酵、印度市場也將顯著成長，將成營收最重要的成長引擎，其中企業需求將於2024年恢復成長，且設備將升級至Wi-Fi 7，預估滲透率達10％；另光纖產品受惠印度市場由升級至2.5G、歐美地區則由2.5G邁入10G，出貨單價可望倍增，中磊近年除印度外也積極布局菲律賓，目前一期廠區已在今年第二季開始啟用，預計二期廠區將在2024年第四季開出。

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