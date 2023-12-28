本研究應用AR-GJR-GARCH-Copula模型探討2017年1月1日至2023年8月31日期間，碳排放期貨、西德州原油期貨和綠色債券指數之間的波動行為和相依結構。實證結果顯示，此時期內最適合的模型是正態獨立分布的Normal copula模型。然而，由kendall’s tau統計量可看出碳期貨和西德州原油期貨之間的報酬率間存在較低的列正相關，而碳期貨和綠色債券指數報酬存在較低的列負相關。

此外，動態獨立分布的Normal copula列相關意謂相關程度會隨著時間的推移發生變化，但其平均值與靜態Normal Copula模型接近。本文研究結果不僅可作為投資ESG商品的決策依據，還可作為制定碳市場相關政策和推動2050淨零排碳參考。同時，亦可為臺灣期貨交易所發行碳期貨產品及定價的基準。

作者：*淡江大學財金系教授 李沃牆、政治大學經濟所研究生李卓穎

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發表人：李沃牆