【時報-台北電】美元疲軟，周三紐約期金漲逾1%；受惠於美元指

數下跌0.5%，並創下5個月來的新低，增加投資人以美元計價的黃

金更加便宜具吸引力，加上市場預期美國聯準會(Fed)明年有望降

息，同步支撐金價連4揚。(編輯：王思涵)

時報- 12/27NYMEX/COMEX 貴重金屬期貨收盤如下：

項目 12/27 12/26 漲跌

2月黃金(美元/盎司) 2093.10 2069.80 +23.30

3月白銀(美元/盎司) 24.64 24.40 +0.24

4月白金(美元/盎司) 1014.60 995.60 +19.00

3月鈀金(美元/盎司) 1157.70 1189.40 -31.70

(商品行情網)

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