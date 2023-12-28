時報-CBOT穀物期貨

項目 12/27 12/26 漲跌

3月小麥(美分/英斗) 623.00 636.25 -13.25

3月玉米(美分/英斗) 476.50 480.25 -3.75

1月稻米(美元/英擔) 17.26 17.33 -0.07

1月黃豆(美分/英斗) 1316.75 1313.25 +3.50

1月黃豆油(美分/磅) 48.24 47.91 +0.33

1月黃豆粉(美元/噸) 398.90 403.20 -4.30

(倪淑茹)(商品行情網)

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