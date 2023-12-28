【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周三美股主要指數小漲作收，在缺乏題材帶動下，市場交投清淡滯緩。道瓊指數再度刷新最高收盤紀錄，標普500指數距離歷史收盤高點仍僅咫尺之隔。三大指數周線可望連8紅，創下2017年以來最長的記錄。隨著美股封關在即，三大指數月線、季線和年線也料將同步收高。
周三收盤，道瓊指數漲111.19點或0.30%，報37,656.52點。標普500指數漲6.83點或0.14%，報4,781.58點。那斯達克指數漲24.60點或0.16%，報15,099.18點。費城半導體指數漲7.14點或0.17%，報4,214.59點。
標普500指數距離2022年1月3日創下的歷史收盤高點（4,796.56點）僅差0.3%。該指數再創新高時，將確認其在2022年10月觸及熊市谷底後已進入牛市。
美股今年表現強勁，道瓊指數和標普500指數今年估將以上漲13%和24%封關。在AI熱潮和科技巨頭反彈帶動下，那斯達克指數今年已大漲44%，可望創下自2003年（漲50%）以來最大年線漲幅。
標普500指數11大類股漲多跌少，醫療保健類股和房地產股漲0.46%，表現最佳。受原油價格下跌影響，能源股跌0.53%，跌幅最大。
重磅科技股漲跌互見。微軟跌0.16%，亞馬遜跌0.05%，Alphabet跌0.81%，輝達漲0.28%，Meta漲.85%，特斯拉漲1.88%。
美國上訴法院裁定暫停執行美國國際貿易委員會（ITC）對蘋果智慧錶祭出的進口禁令，但蘋果僅微升0.05%。
台股ADR全漲，聯電漲5.48%，表現亮眼。台積電漲0.19%，日月光漲0.43%，中華電信漲0.18%。
反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數微升0.02%。
美股正處於「聖誕行情」的高峰期，這指的每年最後5個交易日和新年頭2個交易日。根據《股票交易員年鑑》自1950年以來的數據，標普500指數在這段期間平均上漲約1.3%。
周三紐約證券交易所上漲與下跌股數比為1.86：1．那斯達克交易所上漲與下跌股數比為1.46：1。
標普500指數有50檔成分股觸及52周新高、無一創新低。那斯達克指數有218檔成分股觸及52周新高、60檔創新低。
美國交易所成交量為119.6億股，過去20日全日均量為126.7億股。
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