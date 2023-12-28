【時報-台北電】耶誕行情延續，美股四大指數全數收漲，漲幅介於0.14%至0.30%，道瓊和Nasdaq再創波段新高，不過盤中漲幅皆有出現收斂的跡象，意味當前獲利了結賣壓恐開始出籠，台積電ADR小漲0.19%，台指期夜盤下跌17點(-0.1%)。國票投顧預估，台股平盤附近開出，盤中恐有賣壓限縮指數上漲空間，不過尾盤仍有望收漲。國票投顧指出，週三台股以實體紅K作收，最高價來到17897點，再度創下今年以來新高，此外成交量亦同步走升，整體呈價漲量增型態，有助台股向萬八發起挑戰，惟留意指數逢高，獲利了結賣壓容易出籠，因此推估指數震盪再攻機會較大。
國票投顧建議，近期AI PC浪潮持續，仁寶(2324)、宏碁(2353)、華碩(2357)，股價持續創波段新高，且量能持續維持高檔，意味短線追價動能強勁，可偏多看待，另近期傳出蘋果將切入智慧型摺疊手機，進而帶動台灣軸承三雄量價齊揚，短線有望持續吸引資金進駐，仍可偏多因應。(編輯：李慧蘭)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：