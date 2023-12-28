【時報-台北電】耶誕行情延續，美股四大指數全數收漲，漲幅介於0.14%至0.30%，道瓊和Nasdaq再創波段新高，不過盤中漲幅皆有出現收斂的跡象，意味當前獲利了結賣壓恐開始出籠，台積電ADR小漲0.19%，台指期夜盤下跌17點(-0.1%)。國票投顧預估，台股平盤附近開出，盤中恐有賣壓限縮指數上漲空間，不過尾盤仍有望收漲。國票投顧指出，週三台股以實體紅K作收，最高價來到17897點，再度創下今年以來新高，此外成交量亦同步走升，整體呈價漲量增型態，有助台股向萬八發起挑戰，惟留意指數逢高，獲利了結賣壓容易出籠，因此推估指數震盪再攻機會較大。

國票投顧建議，近期AI PC浪潮持續，仁寶(2324)、宏碁(2353)、華碩(2357)，股價持續創波段新高，且量能持續維持高檔，意味短線追價動能強勁，可偏多看待，另近期傳出蘋果將切入智慧型摺疊手機，進而帶動台灣軸承三雄量價齊揚，短線有望持續吸引資金進駐，仍可偏多因應。(編輯：李慧蘭)