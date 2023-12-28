三信商銀持續以行動力善盡ESG理念，以「利他」精神落實企業社會責任。今（2023）年三信商銀與「社團法人台中市山岳會」共同認養東卯山步道，並參與該團體舉辦之屋我尾山淨山活動，亦參與「臺中市政府水利局」及「東海大學」合作舉辦之信福筏子淨溪活動，總計200人到場，共清出112公斤垃圾，一同響應無痕山林理念及共同愛護水環境，另於臺中市石岡區自有土地上舉辦守護山林你我同行護樹活動，共計50位同仁響應減碳愛地球。
三信商銀長期贊助「財團法人台中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會」年菜傳愛日，提供獨居長輩或弱勢家庭物資，使需要的人能獲得營養均衡的飲食及溫暖的關懷；贊助財團法人伊甸社會福利基金會愛心棧服務計畫，提供遠地就醫的癌友及家屬，在就醫期間免費住宿的服務，使癌友們感受到家的溫暖；連續9年與台中捐血中心」合作舉辦熱血傳愛捐血活動，當日共計129名熱血人士參與，捐出164袋熱血，迄今募得2,000多袋熱血，超過50萬cc的捐血量。
此外，三信商銀在董事長廖松岳帶領下，深植ESG理念，鼓勵各單位同仁皆能積極參與公益活動或社區服務，2023年執行各項相關活動達62件。
董事長廖松岳期許所有同仁能夠藉由善盡ESG理念，以利他、助人的價值觀，落實企業社會責任，建構永續環境，成為最被大眾需要的銀行。
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