農糧署委託中衛發展中心成立「產銷履歷擴大推動專案辦公室」，作為幕僚單位與業務推動核心與各相關機關合作，協助農糧署從不同面向制定策略及推動執行。據統計，截至今（112）年12月16日，通過農糧類驗證的面積已達95,415公頃，相較於107年底擴大推動前成長達6倍，顯示產銷履歷精神已被認可為食安把關神隊友，從農場到餐桌為農產品做最全面的把關。

產銷履歷專案辦公室團隊從各面向研擬措施推動農糧產品產銷履歷制度，例如優化驗證費、產品檢驗費、資訊服務專員臨時工資、電腦及條碼機等提供費用補助方案，降低農產品經營者加入驗證之門檻；並制訂、優化環境補貼制度，鼓勵農產品經營者申請意願。在制度面，團隊作為資訊系統商與農糧署溝通的橋梁，協助配合各單位需求升級產銷履歷系統登打介面，並提供免費諮詢專線及建立產銷履歷大小事LINE@，透過更多元諮詢管道精準傳遞產銷履歷正確資訊。

專案辦公室團隊與農糧署參考全球良好農業規範（GLOBALG.A.P.）制度，針對集團驗證總部加強成員管理，並擇訂台糖公司作為推動亮點案例，開創國營事業大規模通過產銷履歷驗證之先例，朝安全永續精神大步邁進。

除了農糧署所推動全臺主要拍賣市場建立產銷履歷專區並有優先拍賣制度外，產銷履歷專案辦公室也持續與農糧署研商討論邀請之業者跨界合作，如悟饕池上飯包、慧馨月子餐廳、無印良品及家樂福等大型企業，邀請企業以行動採購產銷履歷農產品支持國產、安全、安心及可溯源理念，持續擴增產銷履歷農產品拉力需求，促進驗證面積穩定成長，提供消費者食品安全的保障。