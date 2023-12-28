中工（2515）連日在明年新案完工入帳可望爆量的題材下，沿5日均線放量急漲，近四個交易日逢高獲利賣單出場，股價回檔後，27日再度點火，衝高至13.35元，漲幅0.38％；成交張數3.02萬張，中期及長期均線呈多頭排列，惟三大法人賣超5,628張。

前三季因缺工、營建成本上升影響，純益率下滑；總銷60億元的都更大案「中工碧硯閣」預計明年第四季完工挹注，2025年有總銷400億元的土城「雲宇宙AI園區」完工；總銷百億「鳴森苑」2027年完工，房地產事業貢獻度可望放大。