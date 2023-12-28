科技AI、網路時代，傳統保全式微，新光保全（9925）27日在法說會上指出，資安防護、智慧城市業務近三年的複合成長率都達3成以上，已成新保二大營運成長引擎。

新光保全的資安防護主要鎖定端末偵測防護、網路系統監看、重要資訊雲端備份還原等業務，資安防護累計客戶比近三年複合成長率高達165.5％。

在智慧城市上，新保指出，主要聚焦在智慧建築、智慧交通、智慧醫療及智慧照護等。新保指出，集團已透過智能平台，從建築資訊模型、智能工地管理、系統整合銷售、到維運，提升設施管理效率。

在智慧交通上，新光保全指出，從路邊停車到充電服務，提供全方位的智慧停管方案。

而在智慧照護上，新光保全指出，運用5G與AIoT科技，結合事業群與跨業界的策略夥伴合作拓展業務；同時，迎戰超高齡與少子化社會，積極發展樂齡生活多元智能解決方案，提供「Care U雲端居家照護服務」、跨足日照中心以解決照護人力短缺問題，共創永續新未來。

新保表示，智慧照護累計客戶比，近三年複合成長率高達41.8％。新保也統計，公司近三年來，智慧城市營收比也成長12.4％。