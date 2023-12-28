工具機產業景氣儘管尚未好轉，百德（4563）憑藉歐美及大陸市場接單回穩，在手訂單達10億元以上，訂單能見度看到明年9月底，營運動能足，今年出貨年增1成。百德董事長謝瑞木表示，百德明年營收追求兩位數成長，法人樂觀上看32億元新高。

謝瑞木指出，百德去年接獲美國半導體設備業者，20台五軸銑床加放電加工中心訂單，每台單價100萬美元，去年先交機4台，剩餘16台訂單，年底前已悉數交機，等客戶完成驗機，才能認列營收，可貢獻5億元。目前看來第四季營運略遜於第三季，今年整體出貨仍優於去年，預估年增10％。

百德因航太市場回溫，11月合併營收達3.17億元，年增幅117.59％；前11月合併營收24.51％。12月及全年營收要看客戶驗收進度而定，今年營收有機會優於去年25.88億元。

謝瑞木說，明年工具機產業景氣還看不到好轉跡象，因工具機業第四季接單普遍尚未大幅增長。百德第四季歐美及大陸市場接單回穩，以汽機車、模具及金屬加工等產業為主，併購的Winbro工具機廠訂單以航太、半導體及氫電池等產業為主。

謝瑞木表示，百德目前在手訂單超過10億元，訂單能見度看到明年9月底，訂單不成問題，表現相對比同業好一些，預期2024年營收追求兩位數成長，獲利可望優於2023年。

謝瑞木指出，第四季因新台幣兌美元匯率升值需認列匯損，獲利可能沒有去年好，不過年終獎金仍比去年略增，依考績發放一～三個月，去年表現優異者，年終獎金達四個月。