基泰（2538）位於台北市大直的「基泰大直」先前爆發施工引發鄰房傾斜倒塌意外後，餘波盪漾，市場傳出已爆發解約退戶潮，基泰表示，目前正協商中；至於鄰房損失和賠償，則已在第三季財報中揭露，認列1.57億餘元的損失。另外因此次工安意外事件，台北市「基泰磺溪」、「基泰大安」、「基泰碧湖」三筆新案還在停工中，正申請復工。
基泰27日法說會，法人提問焦點，幾乎都以「基泰大直」工安事件的後續連鎖效應為主。對於認列多少賠償損失，基泰發言人紀鈞舜表示，在第三季財報總計已認列1.57億元損失。對於市場傳出實價登錄資訊顯示「基泰大直」爆發工安意外後，已有預售階段的8戶已購戶解約，解約金額達3.23億元，基泰對此僅表示還在與客戶協商溝通。
有關10月「基泰忠孝」大樓以125億元賣給桃園自然人，何時入帳處分利益，基泰表示，雙方正依合約內容持續履約中，將會在產權完成過戶後認列處分利益。
基泰今年前三季認列國產大樓處分利益，稅後純益達17.77億元，EPS為1.31元。
第四季有「基泰建中」完工交屋，若「基泰忠孝」能趕在今年底前入帳，則全年業績將大噴出。至於2024年到2026年，則依序分別有「基泰磺溪」、「基泰大安」、「基泰碧湖」完工交屋；惟目前還在停工中，是否遞延工程，還要觀察。
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