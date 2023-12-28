台幣昨（27）日狂升1.85角或0.6％，一舉攻破31元至30.88元，12月迄今較上月再升值0.4%，不排除年底前測試30.5元關卡，也讓壽險為主的金控12月獲利，跟著拉警報。以11月來看，除國泰金、新光金及富邦金3家合計月虧196.74億元，中信金旗下的台灣人壽也因匯損虧損23.01億元，但中信金總經理陳佳文認為，相較台幣11月急升3.71%，12月升幅趨緩，加上前11月已賺贏去年全年，要投資人免驚。

11月壽險業因台幣急升而損失慘重，包括國泰金、新光金及富邦金3家壽險金控，11月稅後淨損各為89億元、81.03億元、26.71億元，合計虧損金額高達196.74億元，而中信金雖單月稅後純益13.95億元，但子公司台灣人壽同因匯損月虧23.01億元。

對台幣12月持續升值，是否影響擁有壽險公司的金控獲利？陳佳文昨在中國信託多功能場域「CTBC 168 Studio」開幕活動會後受訪分析，升值確實會影響壽險，因壽險手握許多資產以美元計價，新台幣升值將會出現匯損。

但他強調，雖然12月台幣雖持續升值，但比11月略好，且中信金前11月獲利已賺贏去年全年，較不擔心對於獲利的影響，投資人不用太過擔心。

至於11月匯損的2大苦主中，國泰金11月稅後淨損89億元，光是子公司國泰人壽11月稅後淨損就高達98.3億元，當時國泰金說明，隨美元走貶及外資大舉匯入買超台股，台幣兌美元單月大幅升值3.7%，對11月匯兌損益及獲利表現構成較大負面影響，惟國泰人壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，且在經常性收益持續挹注下，有助緩和匯率波動對損益影響。

新光金則因旗下新光人壽11月虧損88.54億元，導致前11月累計虧損188.22億元，每股稅後虧損2.56元，成唯一虧損的金控，新光金坦承，即使緊急拉高避險策略，並動用外匯價格變動準備金，匯兌評價仍受衝擊。

至於前11月EPS豪賺5.04元稱冠的富邦金，旗下富邦人壽11月稅後淨損56.34億元，但強調11月底淨值比率高於9%，RBC超過300%，整體資本水準維持良好。

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