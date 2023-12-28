蘋果與美國國際貿易委員會（ITC）的智慧表禁令對抗戰，蘋果27日取得勝利。美國上訴法院暫停ITC對蘋果Series 9和Ultra 2兩款新版智慧表的進口禁令。

ITC裁定Series 9和Ultra 2的血氧偵測功能侵犯醫療技術公司Masimo的專利，禁止蘋果在美國販售和進口該產品。美國拜登內閣25日拒絕推翻ITC的命令，蘋果次日隨即向美國聯邦巡迴上訴法院提出緊急請求，上訴法院最終決定暫停禁令。蘋果與Masimo的代表未能即時表示意見。

蘋果已暫停在美國販售Series 9和Ultra 2，不過亞馬遜、百思買（Best Buy）、好市多（Costco）和沃爾瑪（Walmart）等零售通路仍持續銷售。

根據蘋果第三季財報，包含智慧表的穿戴式、家庭和配件部門，該季為蘋果創造82.8億美元營收。