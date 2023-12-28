昶瑞小檔案

布局無人機載具及直流馬達吊扇的昶瑞機電（7642）預訂28日由創櫃板轉戰興櫃，日前召開登錄興櫃前法說會，昶瑞機電為台灣主要DC馬達吊扇製造廠之一，年出口量高居全台第一，經過結算今年累計前11月營收為8.48億元，每股稅後純益（EPS）5.92元，樂賺逾半個股本。

昶瑞機電即將於2023年12月28日登錄興櫃掛牌。昶瑞機電創立於民國100年，為專業直流馬達吊扇設計開發製造商，具有馬達電控燈具系統整合的核心能力，主要客戶為美國、澳洲及歐洲等品牌商。

昶瑞總經理楊偉成指出，昶瑞DC馬達吊扇出口量年年成長，從2020年的25.5萬台，迄2022年，已來到38萬台，從而也帶動業績成長，今年累計前11月營收為8.48億元，累計稅後純益為1.47億元，EPS為5.92元。

除了DC馬達吊扇產品出口量居全台之冠外，昶瑞機電新搶進的無人機載具市場亦為市場關注焦點，楊偉成強調，昶瑞機電以「智慧轉動、永續綠能」為願景，期望為淨零碳排目標盡一份心力，據此，昶瑞不單持續精進DC馬達吊扇技術，近期更將核心的馬達電控技術與系統開發經驗，應用至要求更為高階的工業用中大型無人機領域，新品在國際航太展覽曝光後獲關注，現無人機馬達與電調模組已經完成量產與銷售準備，如順利，應可在明年第二季取得訂單，屆時即可與DC馬達吊扇產品併肩，為友善環境及淨零碳排ESG目標盡份心力。