零壹過去五季EPS

零壹（3029）總經理陳鍵忠表示，2023年企業資本支出相對保守，預期2024年第二季開始轉好，下半年應可復甦回溫。零壹期望明年度仍是保持正成長，並將因應企業數位轉型所需，發展大數據及應用解決方案。

零壹26日與Extreme Networks簽署代理合作，將提供客戶分散式、可擴展的網路基礎架構。

根據IDC調查，2023年企業新部署的IT基礎架構，將有50％設備位於邊緣，可以預期未來接取網路的裝置，也會支援物聯網的應用，安全性亦成為成功與否的關鍵因素。

Extreme Networks表示，該公司所提供的企業網路解決方案，目標在於簡化網路部署和管理，並提供網路分析，AIoPs（使用人工智慧維運IT設備）、機器學習及自動化等功能。

雖然2023年市況不佳，但陳鍵忠表示，由於零壹產品線多元且客戶分散，較不容易受限於單一產業的景氣所影響。

零壹1～11月營收129.47億元，創歷年同期歷史新高，法人推估，零壹2023年的營收有機會創歷史新高。該公司前三季每股稅後純益為3.41元，優於去年同期的3.14元。

不過，2023年第四季來看，企業在資本支出仍保守，但明年第二季之後，及下半年會迎來復甦。

展望2024年，零壹將試著朝向海外發展，目前已成立越南分公司，希望就近服務當地的台商。未來希望業務領域不限於台灣，可以朝向海外市場發展。

其次，目前該公司的基礎業務如IT基礎建設、資安及AI等，都持續發展。但人工智慧（AI）的業務，目前觀察到企業都還在找AI應用，不同產業應會找出不同的落地應用。

有鑑於企業數位轉型的需求，零壹近兩年已投入大數據業務及應用解決方案，2024年應該會有較大型的企業應用解決方案問世。