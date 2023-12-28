大銀（4576）第四季半導體產業訂單增溫，市場估營運可望優於第三季，明年計劃與上銀攜手搶攻日本半導體市場商機。外資27日買超84張，占總成交量24.56％，股價上漲3.4元、收68.8元，突破5日等短中期均線反壓，上檔將面臨年線71.3元賣壓。

台積電前進日本熊本建廠，可帶旺日本半導體市場需求，大銀將委託上銀神戶廠生產半導體設備相關的檢測設備、傳動系統及元件等產品，產品初期以單軸機器人線性馬達為主，未來將擴及二軸及三軸機器人線性馬達。2024年營運審慎保守看待。

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