比特幣一掃去年頹勢，今年展現凌厲漲勢，加密幣類股創造今年股市最大漲幅。包括加密幣挖礦公司Marathon Digital和加密幣交易所Coinbase在內的加密幣類股，今年漲幅皆超過300％。
比特幣今年來暴漲約160％，但Marathon Digital、Coinbase、比特幣投資公司MicroStrategy ，以及數位資產管理公司灰度投資（Grayscale Investments）的比特幣信託基金，漲勢更為驚人，皆超過300％，其中Marathon Digital飆漲688％。
對加密貨幣多頭而言，今年押注股市的報酬率更可觀。上述股票漲幅不僅超越主要加密貨幣，也是整體美國股市的最大贏家。根據FactSet數據，市值至少50億美元的美國上市企業中，8檔表現最傑出的個股，有半數與比特幣相關。
根據CoinDesk報價，今年初比特幣由16,000美元起漲，目前約在43,000美元。
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