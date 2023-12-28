《紐約時報》27日控告OpenAI和微軟侵犯著作權，指稱兩家公司在未經許可的情況下，使用《紐時》數百萬篇文章來協助訓練人工智慧（AI）技術。
《紐時》向曼哈頓聯邦法院提交的訴狀指出，被告試圖「搭《紐時》龐大的新聞投資便車，在未經許可或付款的情況下，利用《紐時》的智慧財產權來製造替代產品」。
《紐時》稱其為第一個因著作權控告OpenAI和微軟的美國主要媒體機構。熱門的AI聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI和微軟未能即時表示意見。
《紐時》並沒有尋求具體賠償金額，但表示OpenAI和微軟已經造成「數十億美元」損失，希望兩家公司銷毀涵蓋其內容的聊天機器人模型和訓練集（Training set）。
OpenAI的母公司雖是非營利公司，但微軟已向OpenAI投資130億美元，並取得49％的股權。
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